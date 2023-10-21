«Канун Исхода празднует народ!»

igor laptev

они бестолочи до сих пор считают себя богоизбранными и типа всё сойдёт с рук. а Бог от них давно отвернулся. им это невдомёк. ещё до всех знаковых событий наткнулся я на пост макаревича (бля как-же без него?) где он на четыре страницы рассуждал что русские не видят еврейского авторитета. сами себя считают внуками божьими, и заявляют о понимании справедливости! таким гавном исходил (видать от обиды что любой деревенский мужик абсолютно уверен в божьем благословлении как быть и жить и как поступать) что начал обзывать ВСЕХ русских неисправимыми шовинистами (видимо пытался исправлять?) теперь наверно все будут их воспринимать как эсэсовцев