Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Канун Исхода празднует народ!»

«Канун Исхода празднует народ!»

Раньше, совершенно не понимал, почему очень значительная часть большевиков, меньшевиков, эссеров и вообще революционеров были евреями… Потом удивлялся, почему значительная часть «нашей оппозиции» носит весьма характерные фамилии и при этом волнуется за счастье русских явно больше самих русских.

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Комментарии
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Борис Виленский
Луна слишком близко. Предлагаю Венеру.
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7 час.
Юрий Золотарев
!!!
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6 час.
igor laptev
они бестолочи до сих пор считают себя богоизбранными и типа всё сойдёт с рук. а Бог от них давно отвернулся. им это невдомёк. ещё до всех знаковых событий наткнулся я на пост макаревича (бля как-же без него?) где он на четыре страницы рассуждал что русские не видят еврейского авторитета. сами себя считают внуками божьими, и заявляют о понимании справедливости! таким гавном исходил (видать от обиды что любой деревенский мужик абсолютно уверен в божьем благословлении как быть и жить и как поступать) что начал обзывать ВСЕХ русских неисправимыми шовинистами (видимо пытался исправлять?) теперь наверно все будут их воспринимать как эсэсовцев
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4 час.

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