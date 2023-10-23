People Can Fly работают над ролевым ААА-шутером для Xbox Польская студия People Can Fly изв...

People Can Fly работают над ролевым ААА-шутером для XboxПольская студия People Can Fly известна своими крупнобюджетными экшенами, которые обычно отличаются отличным геймплеем, эффектной графикой и большим количеством оружия.
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