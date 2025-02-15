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Chery может получить 49% акций бывшего российского завода Volkswagen

Chery может получить 49% акций бывшего российского завода Volkswagen

Бывший глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, ссылаясь на собственные источники, заявил, что российский собственник завода AGR Automotive Group договорился с Chery о генеральном сотрудничестве в России, передает Telegram-канал No Limits.

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