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Закон, порядок, государство

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В Ростове-на-Дону автовладелица выразила благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за помощь в урегулировании дорожного конфликта

Во время патрулирования на улице Левобережной к инспекторам ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону обратилась девушка-водитель с сообщением о том, что ее автомобиль стал участником дорожного инцидента.

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