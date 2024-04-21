Черный рынок активизировался: оборот нелегального оружия растет в России Ирэн ОрлонскаяВ современной России все чаще фиксируются случаи применения боевого оружия и его модификаций для совершения преступлений.
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