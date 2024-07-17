Распродажа BTC правительством Германии принесла ему $2,9 млрд.

Власти Германии сообщили, что в результате продажи около 50 000 BTC было получено $2,88 млрд. Как заявляется, в период с 19 июня 2024 года по 12 июля 2024 года властям Германии при поддержке Федерального управления уголовной полиции удалось скоординированно реализовать около 49 858 BTC.
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