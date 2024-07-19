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«Зенит» поместил золотой шеврон на форму в честь 100-летия клуба: «Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования на российской футбольной арене»

«Зенит» поместил золотой шеврон на форму в честь 100-летия клуба: «Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования на российской футбольной арене»

«Обновленный дизайн игровых футболок петербургского клуба содержит яркий и заметный элемент – золотой шеврон на груди, посвященный грядущему столетию «Зенита» в 2025 году.

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