Итальянец проехался на поезде по России и «отходил четыре дня»

Итальянец вместе с русской женой проехался по России на поезде и поделился впечатлениями. Историю путешествия рассказала супруга иностранца в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».
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