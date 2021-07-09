Происшествия

5 подписчиков

Житель Пермского края, задержанный полицейскими в прошлом году, осужден за незаконный оборот наркотиков

Лысьвенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх