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Киммих об ошибке Нойера в игре с «Астон Виллой»: «Мы не виним его. «Бавария» часто извлекает пользу из того, что Ману играет высоко»

«Бавария» на выезде проиграла «Астон Вилле» (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. На 79-й минуте форвард англичан Джон Дуран перекинул мяч через вышедшего далеко из ворот голкипера мюнхенцев.

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