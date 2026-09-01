Семь человек пострадали во время нападения в школе в Красноярском крае

Семь человек, включая пятерых детей, пострадали в результате нападения ученицы на учительницу в Красноярском крае.
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