Стало известно, почему Елена Друма уехала в США

Независимый источник рассказал, что известный психолог и гештальт-терапевт Елена Друма сейчас ведёт переговоры об инвестициях в размере 3 миллионов долларов, которые планирует потратить на разработку своего приложения для ментального здоровья.
Независимый источник рассказал, что известный психолог и гештальт-терапевт Елена Друма сейчас ведёт переговоры об инвестициях в размере 3 миллионов долларов, которые планирует потратить на разработку своего приложения для ментального здоровья.
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