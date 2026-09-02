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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Рыбакина: «Когда я получила травму, боль сильнее всего ощущалась при подаче. Сейчас все нормально»

Елена Рыбакина рассказала, как себя чувствует после стартового матча на  US Open . Она обыграла Тею Фродин со счетом 6:3, 6:2.

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