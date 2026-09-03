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Филиппо: о насильственной мобилизации на Украине должны знать все

Филиппо: о насильственной мобилизации на Украине должны знать все

Флориан Филиппо одобрил инициативу Дональда Трампа обнародовать видео жесткой мобилизации на Украине, заявив, что мир должен увидеть бесчинства ТЦК, которые Запад продолжает финансировать.

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