Флориан Филиппо одобрил инициативу Дональда Трампа обнародовать видео жесткой мобилизации на Украине, заявив, что мир должен увидеть бесчинства ТЦК, которые Запад продолжает финансировать.
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