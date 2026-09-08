10 тестов по русскому языку для взрослых

Проверьте, как хорошо вы работаете языком! фото: мультфильм «Трое из Простоквашино» (1978)Какой сегодня праздник? Ваш самый любимый — Международный день грамотности отмечается 8 сентября!Установил его ЮНЕСКО в дремучем 1966 году, дабы каждый год неуклонно напоминать носителям всех языков, что грамотное владение родной речью — свет и вообще минимум миниморум элементарных знаний, а невладение — стыд, срам, позор и деградация.
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