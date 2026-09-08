MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

974 подписчика

10 тестов по русскому языку для взрослых

10 тестов по русскому языку для взрослых

Проверьте, как хорошо вы работаете языком! фото: мультфильм «Трое из Простоквашино» (1978)Какой сегодня праздник? Ваш самый любимый — Международный день грамотности отмечается 8 сентября!Установил его ЮНЕСКО в дремучем 1966 году, дабы каждый год неуклонно напоминать носителям всех языков, что грамотное владение родной речью — свет и вообще минимум миниморум элементарных знаний, а невладение — стыд, срам, позор и деградация.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым