Президента Украины Владимира Зеленского могут устранить физически, так как он потерпел поражение на поле боя и стал свидетелем множества преступлений, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 11 октября в эфире телеканала «Россия 1».
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