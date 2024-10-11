Алаудинов: Зеленского могут убить, потому что он слишком много знает

Президента Украины Владимира Зеленского могут устранить физически, так как он потерпел поражение на поле боя и стал свидетелем множества преступлений, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 11 октября в эфире телеканала «Россия 1».