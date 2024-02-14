Данные о запасах нефти в США и прогнозы по инфляции привели к снижению цен Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились на азиатской площадке 14 февраля после того, как американская отраслевая группа сообщила, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли более ожидаемого уровня.
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