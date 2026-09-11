Rotational till other wise E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Hoesay If we can't establish value below 29,000 rotation to 450s then possibly 680s - high of the range now the question becomes will cpi gives us the push down to breakout.
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