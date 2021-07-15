ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 июля 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, шестнадцатое июля две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1138 = Абстрактная живопись - наиболее благоприятный способ прохождения опыта творения и разрушения =Беспокойство безжалостно давит вас в своих тисках, убивает вашу радость, лишает вас мира и ограничивает вашу свободу =Ваше подсознание сможет ответить на большинство вопросов, если вы научитесь спокойно ждать ответа = "Вселенная - это просто частичное проявление вашей неограниченной способности превращаться" = "Всё, что вам действительно будет необходимо, появится само собой, буквально вырастет перед вами из-под земли" =Вы – это авангард Человечества, и на вас лежит огромная ответственность за всё, что происходит сейчас на Земле! = Главное, "Энергии дня" могут чётко показать вам, ЧТО нужно изменить, чтобы быть более эффективными = Главный смысл веры заключается не в том, чтобы слепо верить во что-то, а чтобы верить, развиваясь =Дети, как копилка, сколько в них вложишь - столько в своё время возьмёшь… Главное, смотри, что вкладываешь! = Действуй, исходя из своей собственной силы, своей собственной правды и не жди одобрения от кого-то другого =Дух ваш работает помимо вашей воли, побуждая с мудростью делать то, на что человеческий ум не способен= Духовная победа приравнивается к материальному вознаграждению, поэтому к ней применим термин "биокапитал" = Духовное развитие — это не развитие самого Духа, а развитие человека в сторону Духа, в сторону более духовной Жизни = Жизнь со вдохновением и есть та Жизнь, которую мы учимся приобретать, находясь здесь, на Земле =Жить в Мире, не стремясь понять его смысл, - всё равно что расхаживать по библиотеке и не трогать книги =Когда человек хочет уйти, уйдёт и от дома, и от детей, и от умирающего калеки.