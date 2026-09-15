Орловская трасса в Сосковском районе покорила страну

Мотопарк «Три Точки» признан лучшим спортивным объектом Чемпионата России. Есть победы, которые измеряются секундами на финише, а есть те, что рождаются из тысяч голосов благодарных болельщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВБ Стипендия не обес...
- Орловский кабельн...
- Мишустин вручил м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым