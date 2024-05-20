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Более 370 лекарств и медицинских изделий могут получить бесплатно жители Мангистау

Более 370 лекарств и медицинских изделий могут получить бесплатно жители Мангистау

На сегодняшний день в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в поликлинике по месту прикрепления бесплатные лекарства могут получить пациенты с 55 различными заболеваниями, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Мангистауской области.

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