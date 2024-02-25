Обнаружение чёрной дыры: загадка космических масштабов Ольга ВайленкоАстрономическое сообщество вступило в волнующий период, обнаружив чёрную дыру, которая имеет потенциал уничтожить наше Солнце за считанные дни.
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