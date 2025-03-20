Шведские элитные войска готовятся к войне в Арктике против России

Интересно, в каких войнах эти шведы приобрели статус «элитных» войск?источникНе иначе, как в т.н. Великой Северной войне, которая закончилась подписанием Ништадского мира, по результатам которого Швеция признала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии (т.