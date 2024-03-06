Курсанта командного училища ВС России приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу ВСУ

Второй Западный окружной военный суд в Москве осудил бывшего курсанта одного из командных училищ.Военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима некоего Владислава Бояршинова, являвшегося на момент совершения преступления курсантом командного училища ВС России.
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