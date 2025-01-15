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Чемпионат мира по гандболу-2025. Тунис сыграет с Данией, Кувейт встретится с Францией, Испания против Чили, другие матчи

Датчане являются действующими чемпионами мира.  Чемпионат мира по гандболу Мужчины Предварительный раунд Группа B Пореч, Хорватия  Италия – Алжир – 20.

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