Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иноагент Ольга Романова заявила, что на книгах Пушкина и Достоевского выросли плохие русские

В интервью украинским пропагандонам пропагандистам она решила лизнуть киевскому режиму. Весеннее обострение вызвало приступ шизофрении, во время которого русофобка обвинила Пушкина и Достоевского в том, что на их произведениях выросли плохие люди.

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