Красноярские энергетики удвоили темпы подключений к сетям с начала года

КРАСНОЯРСК, 22 июля, ФедералПресс. В первом полугодии 2026 года специалисты «Красноярскэнерго» зафиксировали двукратное увеличение выполненных обязательств по подключению потребителей к электрическим сетям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.