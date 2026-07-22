Красноярские энергетики удвоили темпы подключений к сетям с начала года

КРАСНОЯРСК, 22 июля, ФедералПресс. В первом полугодии 2026 года специалисты «Красноярскэнерго» зафиксировали двукратное увеличение выполненных обязательств по подключению потребителей к электрическим сетям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии