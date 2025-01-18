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Ученый Данилов-Данильян предупредил о «языках мазута» в Турции и Грузии

Ученый Данилов-Данильян предупредил о «языках мазута» в Турции и Грузии

Небольшое количество мазута из танкеров, потерпевших крушение в акватории Чёрного моря, может достичь берегов соседних государств, сообщил в интервью РБК научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

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