Ученый Данилов-Данильян предупредил о «языках мазута» в Турции и Грузии

Небольшое количество мазута из танкеров, потерпевших крушение в акватории Чёрного моря, может достичь берегов соседних государств, сообщил в интервью РБК научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
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