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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галлямов о словах Хендрикс про россиян: «Может быть, давно не было «прилунения»

Ранее бельгийская фигуристка заявила: «Мне повезло, что русские не выступают. Но я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым».

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