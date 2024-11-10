1. «Локомотив» дожал «Факел» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ – Батраков реализовал два пенальти и лидирует в гонке бомбардиров.
4-е подряд поражение «Сити», победы «Реала», «Ливерпуля» и «Локо», дубль Овечкина, бан судьи Безбородова, Месси вылетел из плей-офф МЛС, «Амкал» взял Кубок Медиалиги и другие новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей озеров
Амарала уволили,без компенсации,зато появился Михйало Ристич.Станкович рулит,хочет своим человеком работать,агент Андреев достал уже похоже.
Ответить
4 час.
Лена Мисько
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО БЛОКА Приобретения: Манфред Угальде Виллиан Жозе Эсекьель Барко Александр Довбня Игорь Дмитриев Коста Маркиньос Мьенти Абена Рикарду Мангаш ❌ Покинули команду: • Максим Веденеев, прошлый сезон проведший в аренде в «Кубани», стал игроком краснодарского клуба на постоянной основе. • Константин Шильцов продолжит выступать за «Нефтехимик», теперь на постоянной основе. • Николай Толстопятов стал игроком нижнекамского клуба "Нефтехимик" • Илья Свинов стал игроком Калининградской "Балтики" • Никита Бозов стал игроком Калининградской "Балтики" • Ярослав Крашевский стал игроком дзержинского "Химика" • Александр Соболев стал игроком "зенита" • Владислав Давыдов стал игроком Казанского «Сокола» • Квинси Промес покинул клуб по истечению срока контракта • Георгий Джикия покинул клуб по истечению срока контракта • Виктор Мозес покинул клуб по истечению срока контракта • Леон Классен расторг контракт по обоюдному решению сторон • Кейта Бальде расторг контракт по обоюдному решению сторон 🔂 Игроки в аренде: • Иван Пяткин еще на сезон останется в аренде в «Роторе». • Виталий Шитов проведет сезон в аренде в московском «Торпедо». Соглашение между клубами не предусматривает опцию выкупа прав на игрока. • Максим Лайкин перешёл в аренду в "Енисей". • Антон Рощин продолжит карьеру в липецком «Металлурге». Соглашение между клубами по аренде 19-летнего полузащитника рассчитано на сезон-2024/25 и не предусматривает права выкупа трансфера. • Томаш Тавареш проведёт ближайший сезон в австрийском ЛАСК. Соглашение не предусмотрено право выкупа. • Игорь Дмитриев отправился в аренду в "Крылья Советов" до конца 2024/25. • Максим Офицеров отправился в аренду в миасское "Торпедо". Аренда до конца этого года. • Павел Мелешин отправился в аренду в "Сочи". • Павел Маслов отправился в "Сочи" до конца своего контракта со "Спартаком" • Артём Шоларь перешёл в словенский клуб «Целе» на правах аренды до конца сезона 2024/25. • Юрий Коледин перешёл в Торпедо на правах аренды до конца сезона 2024/25.
Ответить
3 час.
Лена Мисько
У Спартака 5 кандидатов на место спортдира вместо Амарала: 4 иностранца и 1 россиянин. Решение о том, кто возглавит КБ-селекцию должно быть принято до конца ноября, чтобы новый руководитель успел войти в курс дела и приступить к работе по зимнему ТО. Решение же убрать Амарала зрело давно, но было окончательно принято после домашнего поражения Ростову в 1-м матче 1/4 финала Fonbet Кубка России (0:1)
Ответить
3 час.
Свежие комментарии