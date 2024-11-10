4-е подряд поражение «Сити», победы «Реала», «Ливерпуля» и «Локо», дубль Овечкина, бан судьи Безбородова, Месси вылетел из плей-офф МЛС, «Амкал» взял Кубок Медиалиги и другие новости

Лена Мисько

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО БЛОКА Приобретения: Манфред Угальде Виллиан Жозе Эсекьель Барко Александр Довбня Игорь Дмитриев Коста Маркиньос Мьенти Абена Рикарду Мангаш ❌ Покинули команду: • Максим Веденеев, прошлый сезон проведший в аренде в «Кубани», стал игроком краснодарского клуба на постоянной основе. • Константин Шильцов продолжит выступать за «Нефтехимик», теперь на постоянной основе. • Николай Толстопятов стал игроком нижнекамского клуба "Нефтехимик" • Илья Свинов стал игроком Калининградской "Балтики" • Никита Бозов стал игроком Калининградской "Балтики" • Ярослав Крашевский стал игроком дзержинского "Химика" • Александр Соболев стал игроком "зенита" • Владислав Давыдов стал игроком Казанского «Сокола» • Квинси Промес покинул клуб по истечению срока контракта • Георгий Джикия покинул клуб по истечению срока контракта • Виктор Мозес покинул клуб по истечению срока контракта • Леон Классен расторг контракт по обоюдному решению сторон • Кейта Бальде расторг контракт по обоюдному решению сторон 🔂 Игроки в аренде: • Иван Пяткин еще на сезон останется в аренде в «Роторе». • Виталий Шитов проведет сезон в аренде в московском «Торпедо». Соглашение между клубами не предусматривает опцию выкупа прав на игрока. • Максим Лайкин перешёл в аренду в "Енисей". • Антон Рощин продолжит карьеру в липецком «Металлурге». Соглашение между клубами по аренде 19-летнего полузащитника рассчитано на сезон-2024/25 и не предусматривает права выкупа трансфера. • Томаш Тавареш проведёт ближайший сезон в австрийском ЛАСК. Соглашение не предусмотрено право выкупа. • Игорь Дмитриев отправился в аренду в "Крылья Советов" до конца 2024/25. • Максим Офицеров отправился в аренду в миасское "Торпедо". Аренда до конца этого года. • Павел Мелешин отправился в аренду в "Сочи". • Павел Маслов отправился в "Сочи" до конца своего контракта со "Спартаком" • Артём Шоларь перешёл в словенский клуб «Целе» на правах аренды до конца сезона 2024/25. • Юрий Коледин перешёл в Торпедо на правах аренды до конца сезона 2024/25.