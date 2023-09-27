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Российские военные уничтожили под Херсоном гаубицу М777 и 7 бойцов ВСУ

Российские военные уничтожили под Херсоном гаубицу М777 и 7 бойцов ВСУ

В ходе специальной военной операции военнослужащие действующей на Херсонском направлении группировки российских войск «Днепр» уничтожили за сутки украинские гаубицу М777 производства США и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами и расчетами.

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