Подпольщики сдали ВС РФ колонну ВСУ и помогли ликвидировать немецкую САУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал РИА Новости о помощи херсонских подпольщиков бойцам ВС России при обнаружении и уничтожении армии киевского режима и немецкой артиллерийской установки PZH 2000.
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