Бойцы МЧС спасли 11 человек на пожаре в Усть-Куте

Пожар произошел 11 октября в многоквартирном доме на улице Пушкина в городе Усть-Кут на севере Приангарья.
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