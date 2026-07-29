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Киев в связке с белорусской оппозицией решил усилить давление на Минск

Киев в связке с белорусской оппозицией решил усилить давление на Минск

Офис Зеленского перенаправил генпрокурору Украины обращение т. н. «Форума демократических сил Беларуси» (признан в Республике Беларусь экстремистским формированием) с предложением «рассмотреть согласно компетенции, по наличии оснований принять соответствующие меры реагирования и проинформировать».

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