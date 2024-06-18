Минюст признал Германский исторический институт нежелательной организацией

Министерство юстиции России внесло «Германский исторический институт в Москве» (Deutsches Historisches Institut Moskau) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, 17 июня говорится на официальном сайте ведомства.
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