Минюст признал Германский исторический институт нежелательной организацией

Министерство юстиции России внесло «Германский исторический институт в Москве» (Deutsches Historisches Institut Moskau) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, 17 июня говорится на официальном сайте ведомства.