Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку

В 2023 году директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов, лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку русского репертуарного театра.
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