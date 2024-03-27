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ГТРК Татарстан

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Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку

Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку

В 2023 году директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов, лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку русского репертуарного театра.

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