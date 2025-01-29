Буданов* прокомментировал судьбу Украины матерным анекдотом

КИЕВ, 29 января, ФедералПресс. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* привлек внимание общественности своим недавним комментарием о будущем страны, который он изложил в форме нецензурного анекдота.
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