Когда в семье Маликовых ждали второго ребёнка, семилетний Дима вовсе не мечтал стать старшим братом. Много лет спустя младшая сестра Инна рассказала, что, по воспоминаниям их мамы, мальчик решительно протестовал: «Я ее не хочу, не буду ее любить, не буду с ней дружить!» Эта детская реплика пережила десятилетия — хотя отношения брата и сестры давно […] .