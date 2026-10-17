Когда в семье Маликовых ждали второго ребёнка, семилетний Дима вовсе не мечтал стать старшим братом. Много лет спустя младшая сестра Инна рассказала, что, по воспоминаниям их мамы, мальчик решительно протестовал: «Я ее не хочу, не буду ее любить, не буду с ней дружить!» Эта детская реплика пережила десятилетия — хотя отношения брата и сестры давно […] .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Маруся ушла из ки...
- Маруся ушла из ки...
- Орлова привозила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым