Идёт перелом хода СВО. Украинская армия несёт огромные потери личного состава и натовской техники.Из докладов военного ведомства нашей страны стало известно о том, что бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение подразделениям ВСУ в окрестностях Волчанска.
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