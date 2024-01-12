Жизнь - театр
ГлавнаяБлогАктерыАрхитектураВеликая Отечестве...Все о ПушкинеГерои ВОВ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жизнь - театр

1 125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Спасибо❗Мои дорогие❗С праздниками, прошедшими,наступающими и будущими❗Именно тем,который называется-День Победы и он ...Некоторые фото с ...
  • Yvan
    С праздником! 🌲Опять Новый год. ...
  • Yvan
    Так она действительно "знает". Это физика основана на законах природы, а не наоборот.Снежные чудеса

Снежные чудеса

Снежные чудеса

Без чего не бывает нового года? Конечно, без снега! Снег превращает любой пейзаж в сказочный, и после снегопада ты будто переносишься в иные миры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Митленко
Сама от них в восторге. Я только и подбираю себе в папки такие, которые вызывают удивление!
Ответить
20 час.
Валерий Протасов
Бездумные случайности природы, равные разумности.  Конечно, снег ложится на созданные человеком формы, но так ровно, как будто природа знает геометрию!
Ответить
15 час.
Yvan
Так она действительно &quot;знает&quot;. Это физика основана на законах природы, а не наоборот.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх