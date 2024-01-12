Без чего не бывает нового года? Конечно, без снега! Снег превращает любой пейзаж в сказочный, и после снегопада ты будто переносишься в иные миры.
Снежные чудеса
Комментарии
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Светлана Митленко
Сама от них в восторге. Я только и подбираю себе в папки такие, которые вызывают удивление!
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20 час.
Валерий Протасов
Бездумные случайности природы, равные разумности. Конечно, снег ложится на созданные человеком формы, но так ровно, как будто природа знает геометрию!
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15 час.
Yvan
Так она действительно "знает". Это физика основана на законах природы, а не наоборот.
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6 час.
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