СК изъял в МЧС связанные с «Крокус сити холлом» документы

Следователи изъяли в подразделениях МЧС Московской области документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус Сити Холла», передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии