Российская авиакомпания возобновит регулярные рейсы из Москвы в столицу ОАЭ

Этой осенью россияне снова смогут отправиться в Абу-Даби "Аэрофлот" возвращает столицу ОАЭ в полетную программу: с 1 октября авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби, пишет РИА Новости.