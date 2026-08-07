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Российская авиакомпания возобновит регулярные рейсы из Москвы в столицу ОАЭ

Российская авиакомпания возобновит регулярные рейсы из Москвы в столицу ОАЭ

Этой осенью россияне снова смогут отправиться в Абу-Даби "Аэрофлот" возвращает столицу ОАЭ в полетную программу: с 1 октября авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби, пишет РИА Новости.

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