Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    Нужно активней чистить страну, без нежностей и реверансовРасплата за преда...
  • Странник
    но красиво то какПревентивные удар...
  • Слава Белый
    Как на совете безопасности Путин спрашивал(публично транслировали)? Как поджилки у половины деятелей тряслись в прям...Расплата за преда...

Как говорится, приютили и обогрели, а тут и шантаж пошел...

Как говорится, приютили и обогрели, а тут и шантаж пошел...

Похоже, некоторые украинцы, переехавшие в Польшу, забыли, что они находятся в гостях. Хотя, о чем это я? Помните, как они себя величали в начале СВО, когда сверкая пятками мчались в Европу: "спустившиеся с небес боги".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
так, может, и не надо им в этом препятствовать? Пусть хоть на Марс переселяются, лишь бы подальше отсюда
Ответить
16 час.
АЕ
Анна Егорова
Вот и нас это ждет! как сюда стремятся, а потом что- нибудь подожгут, или взорвут!
Ответить
14 час.
ВА
Владимир Акулов
Мало  таких  стран  в  Европе  ,  где 95%  населения  -коренные  жители...  Можно  сказать  ,  что  поляки  моноэтническое  государство...Они  не  терпят  у  себя  иностранцев...А  сейчас  в  Польше  сильно  выросли  цены  на  газ  ,  электричество  ,  уголь ...Польское  общество  и  *рольники* -крестьяне  очень  недовольны...Так  что  украинцев  там  все  меньше  будут  привечать...
Ответить
11 час.
наверх