Похоже, некоторые украинцы, переехавшие в Польшу, забыли, что они находятся в гостях. Хотя, о чем это я? Помните, как они себя величали в начале СВО, когда сверкая пятками мчались в Европу: "спустившиеся с небес боги".
Как говорится, приютили и обогрели, а тут и шантаж пошел...
Комментарии
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Александр Пятнистый
так, может, и не надо им в этом препятствовать? Пусть хоть на Марс переселяются, лишь бы подальше отсюда
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16 час.
АЕ
Анна Егорова
Вот и нас это ждет! как сюда стремятся, а потом что- нибудь подожгут, или взорвут!
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Мало таких стран в Европе , где 95% населения -коренные жители... Можно сказать , что поляки моноэтническое государство...Они не терпят у себя иностранцев...А сейчас в Польше сильно выросли цены на газ , электричество , уголь ...Польское общество и *рольники* -крестьяне очень недовольны...Так что украинцев там все меньше будут привечать...
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11 час.
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