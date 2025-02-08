Как говорится, приютили и обогрели, а тут и шантаж пошел...

Александр Пятнистый так, может, и не надо им в этом препятствовать? Пусть хоть на Марс переселяются, лишь бы подальше отсюда

АЕ Анна Егорова Вот и нас это ждет! как сюда стремятся, а потом что- нибудь подожгут, или взорвут!