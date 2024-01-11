Что сулит гороскоп от Павла Глобы на неделю с 15 по 21 января 2024 года Алёна ЮрьеваПавел Глоба, известный астролог и эксперт в области гороскопов, представил свои прогнозы на предстоящую неделю с 15 по 21 января 2024 года.