OnePlus 12 получит улучшенный экран, большой аккумулятор и совершенно новую камеру, но при этом может утратить свое главное преимущество

Подробностями о будущем флагмане OnePlus – OnePlus 12 – поделился инсайдер Йогеш Брар (Yogesh Brar). Он в целом подтвердил то, о чем говорилось ранее (о значительном апгрейде камеры и аккумуляторе увеличенной емкости), но также отметил, что смартфон подорожает.