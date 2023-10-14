OnePlus 12 получит улучшенный экран, большой аккумулятор и совершенно новую камеру, но при этом может утратить свое главное преимущество

Подробностями о будущем флагмане OnePlus – OnePlus 12 – поделился инсайдер Йогеш Брар (Yogesh Brar). Он в целом подтвердил то, о чем говорилось ранее (о значительном апгрейде камеры и аккумуляторе увеличенной емкости), но также отметил, что смартфон подорожает.
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