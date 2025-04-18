Россия будет добиваться признания миром геноцида советского народа

VO

Vladimir Orekhov

Долго ждали... ещё подождем... Мы разве хотим уговорить врагов признать ихний же геноцид советского народа?... Т.е. желаем уговорить их признать ихние же преступления?... На что рассчитываем? Какие у нас перспективы с этими протестами? Ведь мы же не евреи с их "Холокостом", например... Мы уже ждали 100 лет...