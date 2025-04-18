Российские власти видят сегодня своей задачей делать последовательные шаги, добиваться шаг за шагом, чтобы этот факт геноцида советского народа в годы Второй мировой войны стал международно признанным.
Россия будет добиваться признания миром геноцида советского народа
Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Долго ждали... ещё подождем... Мы разве хотим уговорить врагов признать ихний же геноцид советского народа?... Т.е. желаем уговорить их признать ихние же преступления?... На что рассчитываем? Какие у нас перспективы с этими протестами? Ведь мы же не евреи с их "Холокостом", например... Мы уже ждали 100 лет...
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