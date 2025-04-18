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Россия будет добиваться признания миром геноцида советского народа

Россия будет добиваться признания миром геноцида советского народа

Российские власти видят сегодня своей задачей делать последовательные шаги, добиваться шаг за шагом, чтобы этот факт геноцида советского народа в годы Второй мировой войны стал международно признанным.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Долго ждали... ещё подождем... Мы разве хотим  уговорить врагов признать ихний же геноцид советского народа?... Т.е. желаем уговорить их признать ихние же преступления?... На что рассчитываем? Какие у нас перспективы с этими протестами? Ведь мы же не евреи с  их &quot;Холокостом&quot;, например... Мы уже ждали 100 лет...
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