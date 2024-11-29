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Царьград

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за оказание услуг, небезопасных для жизни и здоровья, задержала полиция. Меру пресечения мужчине в ближайшее время определит суд

за оказание услуг, небезопасных для жизни и здоровья, задержала полиция. Меру пресечения мужчине в ближайшее время определит суд

Инфекцию в приют занёс бездомный мужчинаРотавирусную инфекцию в качестве причины гибели людей в социальном центре "Рубикон" в Алтайском крае назвала жена руководителя центра.

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