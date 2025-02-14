Денис Дорохов признался, что считал себя уродом, а Азамат буквально силой затащил его в КВН

В начале своей карьеры в КВН Денис Дорохов избегал публичных выступлений из-за комплексов. Однако сегодня его имя известно по всей стране, а его внешность, которую он ранее стеснялся, стала яркой визитной карточкой.
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