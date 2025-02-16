Будьте готовы: эти 2 знака зодиака ждет трансформация до 1 марта 2025 года

Почему одни моменты в жизни кажутся спокойными и гармоничными, а другие, наоборот, наполняются неожиданными поворотами судьбы и мощными изменениями? Ответ кроется в влиянии планетных энергий, которые на определенные знаки зодиака влияют особенно сильно.
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