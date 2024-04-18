«Их ждет кара»: Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»

Украинский след очевиден в деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо.
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