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«Их ждет кара»: Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»

«Их ждет кара»: Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»

Украинский след очевиден в деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо.

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